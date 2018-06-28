В мэрии Уфы прокомментировали новое уголовное дело о 200 миллионах рублей

Напомним, как считает следствие, чиновники администрации Уфы, действуя совместно с предпринимателями в сговоре, придумали и реализовали незаконную схему, по которой земля, на которой можно строить только спортивное сооружение, изменила свое назначение. Общий ущерб бюджету, по подсчетам проверок и следствия – 188,2 миллиона рублей.