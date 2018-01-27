В Башкирии на 22-летнего мужчину завели уголовное дело за сыр и шоколад

26 января в Стерлитамаке 22-летний молодой человек в магазине решил незаметно вытащить четыре плитки шоколада и две упаковки сыра, однако был замечен сотрудниками супермаркета, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Когда мужчина сбегал из магазина, все украденное вывалилось на пол из-под куртки.