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В Башкирии на 22-летнего мужчину завели уголовное дело за сыр и шоколад

27 января 2018, 12:39
Молодой человек пытался незаметно украсть продукты из супермаркета.

26 января в Стерлитамаке 22-летний молодой человек в магазине решил незаметно вытащить четыре плитки шоколада и две упаковки сыра, однако был замечен сотрудниками супермаркета, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Когда мужчина сбегал из магазина, все украденное вывалилось на пол из-под куртки.

По записям видеокамер установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый местный житель. Полиция задержала молодого человека около его дома. Возбуждено уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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