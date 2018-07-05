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Тренер сборной Коста-Рики потерял работу после ЧМ-2018

5 июля 2018, 17:46
Руководство Федерации футбола Коста-Рики отказалось продлевать контракт с наставником сборной страны Оскаром Рамиресом.

Решение сменить тренера футболистов Коста-Рики было принято после поражения на ЧМ-2018. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

По словам главы Федерации футбола Коста-Рики Родолфо Вильялобоса, действие контракта с Рамиресом подошло к концу после игры национальной сборной против команды Швейцарии. Договор о сотрудничестве с тренером продлен не будет. В то же время Вильялобос поблагодарил Рамиреса за работу.

Кто станет новым наставником сборной Коста-Рики по футболу пока неизвестно. С претендентом Федерация должна определиться до середины осени. Однако сроки могут быть передвинуты. Спортивным чиновникам нужно принять правильное решение.

Напомним, сборная Коста-Рики по футболу не смогла пройти в плей-офф ЧМ-2018. Команда провела в рамках чемпионата три встречи. Коста-Рика проиграла Сербии (0:1), Бразилии (0:2) и сыграла вничью со сборной Швейцарии (2:2).

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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