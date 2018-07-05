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Продажи автомобилей Hyundai в России выросли на 23%

5 июля 2018, 15:41
За первую половину нынешнего года официальные дилеры Hyundai Motor в России смогли реализовать 87 000 легковых и легких коммерческих машин, что на 23% выше показателя того же периода 2017 года.

Авторынок России в целом вырос на 18%. Об этом пишет RNS.

По словам управляющего директора Hyundai Motor CIS Алексея Калицева, несколько лет назад автомобильный рынок РФ начал стагнировать, потеряв почти половину. Сейчас наблюдается его постепенное восстановление.

В январе-июне 2018 года в России было продано 87 000 Hyundai. С начала года автопроизводитель увеличил свою долю на российском рынке на 0,2% - до 10,2%.

Больше 50% проданных за это время автомобилей были взяли новыми владельцами в кредит. Руководство Hyundai планирует к концу 2018 года увеличить кредитные продажи машин до 60%, а в следующем году — до 70%, сказал Калицев.

Управляющий директор Hyundai Motor CIS добавил, что в текущем году рынок машин в России вырастет на 10% и составит от 1,75 до 1,8 миллиона новых легковых автомобилей.

Эксперты считают, что за 2018 год в России Hyundai сможет реализовать 179 000 своих машин. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырастет на 13%. В конце лета Hyundai представит на российском рынке новые модели Santa Fe и Tuscon.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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