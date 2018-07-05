Продажи автомобилей Hyundai в России выросли на 23%

По словам управляющего директора Hyundai Motor CIS Алексея Калицева, несколько лет назад автомобильный рынок РФ начал стагнировать, потеряв почти половину. Сейчас наблюдается его постепенное восстановление.
В январе-июне 2018 года в России было продано 87 000 Hyundai. С начала года автопроизводитель увеличил свою долю на российском рынке на 0,2% - до 10,2%.
Больше 50% проданных за это время автомобилей были взяли новыми владельцами в кредит. Руководство Hyundai планирует к концу 2018 года увеличить кредитные продажи машин до 60%, а в следующем году — до 70%, сказал Калицев.
Управляющий директор Hyundai Motor CIS добавил, что в текущем году рынок машин в России вырастет на 10% и составит от 1,75 до 1,8 миллиона новых легковых автомобилей.
Эксперты считают, что за 2018 год в России Hyundai сможет реализовать 179 000 своих машин. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырастет на 13%. В конце лета Hyundai представит на российском рынке новые модели Santa Fe и Tuscon.