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Чиновников башкирского минкульта оштрафовали за волокиту

5 июля 2018, 13:11
Сотрудники ведомства нарушили 30-дневный срок разрешения жалоб.

Волокиту допустили несколько раз, как выяснили работники прокуратуры. В частности, нарушили 30-дневный срок разрешения жалоб и не всегда направляли заявителям ответ. В минкульт также обратился кинорежиссер с просьбой о финансовой поддержке съемок фильма, однако его обращение не рассмотрели даже через месяц. В пресс-службе прокуратуры имя режиссера не уточнили.

Волокита была допущена и при принятии решения по заявлению жителя Мишкинского района, обратившегося к министру на личном приеме по вопросу ремонта местного дома культуры.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление главе ведомства. 6 должностных лиц министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.

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