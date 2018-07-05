Чиновников башкирского минкульта оштрафовали за волокиту

Волокиту допустили несколько раз, как выяснили работники прокуратуры. В частности, нарушили 30-дневный срок разрешения жалоб и не всегда направляли заявителям ответ. В минкульт также обратился кинорежиссер с просьбой о финансовой поддержке съемок фильма, однако его обращение не рассмотрели даже через месяц. В пресс-службе прокуратуры имя режиссера не уточнили.