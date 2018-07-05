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Американский сенатор рассказал о «драконовских мерах» по отношению к Москве

5 июля 2018, 15:41
Сенатор Джон Нили Кеннеди, приехавший в Россию из США вместе с делегацией, сообщил журналистам, что Белый дом может ввести против Кремля «драконовские меры».

Дополнительные ограничения введут в случае, если РФ решится оказать свое влияние на ход выборов в американский Конгресс осенью текущего года. Об этом пишет RNS.

В Кремле уверяют, что санкции не наносят России никакого вреда, однако это не так. В случае нового вмешательства в американские выборы Вашингтон может ввести против Москвы совсем уж «драконовские меры». По-другому быть просто не может, сказал Кеннеди.

Парламентарий не уточнил о каких конкретно «мерах» идет речь. Сенатор лишь отметил, что ему бы лично не хотелось ссориться с Россией. Чтобы избежать нового конфликта Москва должна изменить свое поведение.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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