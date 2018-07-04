В России появится должность замминистра по цифровому развитию

Кандидатов на должности замминистров по цифровому развитию будут утверждать руководство Минкомсвязи и вице-премьер Максим Акимов. Назначений на появившиеся посты пока не было. Сейчас проводится работа по введению этих должностей, а также подбираются кандидаты на них.