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В России появится должность замминистра по цифровому развитию

4 июля 2018, 15:41
По словам главы Минсвязи Константина Носкова, в скором времени в ряде министерств введут должность заместителя министра по цифровому развитию.

Решение об учреждении нового поста было принято премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом пишет RNS.

Кандидатов на должности замминистров по цифровому развитию будут утверждать руководство Минкомсвязи и вице-премьер Максим Акимов. Назначений на появившиеся посты пока не было. Сейчас проводится работа по введению этих должностей, а также подбираются кандидаты на них.

Пост заместителя министра по цифровому развитию появится только в восьми ключевых министерствах. Речь идет о Минстрое, Минздраве, Минэнерго, Минтрансе и других.

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