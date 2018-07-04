mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Участок на трассе Уфа-Оренбург частично закроют на капитальный ремонт

4 июля 2018, 13:28
С 4 июля на участке с 37 по 53 километр введут ограничение движения.

Из-за капитального ремонта дорог там можно будет проехать только по правой полосе и с ограничением о 50 км/ч. Напомним, до ухода в свой отпуск глава республики Рустэм Хамитов обсуждал с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом возможность реконструкции трассы Уфа-Оренбург.

Как заявил глава Башкирии, после появления выхода в Казахстан и Китай, потоки транспорта на этой дороге резко возрастут, поэтому уже сейчас необходимо продумать расширение трассы.

Ранее эксперты заявляли, что реконструкция трассы пока не нужна из-за небольшого автомобильного потока.

Материалы по теме
В Башкирии ограничили движение на одной из трассВ Башкирии отремонтируют за год 267 километров федеральных трасс В Башкирии распределили контракт на 1 млрд на содержание трасс М5 и М7
#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48