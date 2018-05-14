В Башкирии распределили контракт на 1 млрд на содержание трасс М5 и М7
Сегодня, 15:20ОбществоЗиля Аскерова
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Подрядные компании «Дортрансстрой» и СБТ Уфы получили контракты на 1 млрд рублей. Контракты с ними заключил ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Приуралье» Росавтодора на содержание трасс М5 и М7.
За СБТ будут прикреплены восемь участков трассы М5 протяженностью 69 км со стоимостью контракта 616 млн руб. «Дортрансстрою» досталось два участка трассы М7 длиной 30 км со стоимостью контракта 414,14 млн руб.
Подрядные компании обязались завершить работы до 31 августа.
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