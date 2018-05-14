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В Башкирии распределили контракт на 1 млрд на содержание трасс М5 и М7
Сюжеты:
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В Башкирии распределили контракт на 1 млрд на содержание трасс М5 и М7

Сегодня, 15:20ОбществоЗиля Аскерова
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