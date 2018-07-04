Наставник российских биатлонистов перешел в сборную Канады

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что Ланцов никому не говорил о своих переговорах с канадцами. Ранее похожая ситуация произошла с еще одним российским наставником Сергеем Башкировым. Того тоже хотели сделать тренером по стрельбе резервной сборной России по биатлону. Однако мужчина предпочел работу со сборной Южной Кореи.