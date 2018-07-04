mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минэкономразвития: темпы роста реальных зарплат россиян сократятся

4 июля 2018, 15:40
По ожиданиям Минэкономразвития в следующем году темп роста реальных зарплат у жителей Российской Федерации составит менее 1% с прогнозируемых 6,3% в 2018 году.

Реальный темп роста трат в домашних хозяйствах снизится с 3,5% в нынешнем году до 2,6% в 2019 году. Нормы сбережений также станут меньше. Об этом пишет RNS.

Замедление темпов роста реальных зарплат россиян связано с решением правительства о доведении до целевого уровня оплаты труда бюджетников и поднятия МРОТ до прожиточного минимума, отметили в Минэкономразвития.

Свое негативное воздействие окажет и рост инфляции. Последняя снизит покупательную способность населения и скажется на зарплате людей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48