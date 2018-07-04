Минэкономразвития: темпы роста реальных зарплат россиян сократятся

Реальный темп роста трат в домашних хозяйствах снизится с 3,5% в нынешнем году до 2,6% в 2019 году. Нормы сбережений также станут меньше. Об этом пишет RNS.
Замедление темпов роста реальных зарплат россиян связано с решением правительства о доведении до целевого уровня оплаты труда бюджетников и поднятия МРОТ до прожиточного минимума, отметили в Минэкономразвития.
Свое негативное воздействие окажет и рост инфляции. Последняя снизит покупательную способность населения и скажется на зарплате людей.