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33% россиян верят в выход национальной сборной в полуфинал

4 июля 2018, 17:57
По информации ВЦИОМ, 33% жителей России полагают, что сборная страны по футболу способна пройти полуфинал Чемпионата мира.

Еще 15% россиян считают, что России под силу пробиться и в финал первенства планеты. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».

Опрос ВЦИОМ показал, что за игрой Россия — Испания наблюдал 71% жителей РФ. Это стало рекордом для всего ЧМ-2018. Так на победу сборной РФ надеялись 46% граждан. На испанцев ставили 29% жителей России. Ничью предсказывали 22% респондентов.

Главными претендентами на победу в Чемпионате россияне считают сборные России, Бразилии и Франции. Интерес к просмотру матчей первенства планеты по футболу в России постоянно растет. С 26 июня по второе июля этот показатель вырос с 62% до 70%.

В списке компании «Медиалогия» самых упоминаемых в социальных медиа личностей первое место занимает голкипер сборной РФ Игорь Акинфеев. Вторая строчка досталась нападающему Артему Дзюбе, третья - защитнику Сергею Игнашевичу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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