33% россиян верят в выход национальной сборной в полуфинал

Еще 15% россиян считают, что России под силу пробиться и в финал первенства планеты. Об этом четвертого июля пишет газета «Известия».
Опрос ВЦИОМ показал, что за игрой Россия — Испания наблюдал 71% жителей РФ. Это стало рекордом для всего ЧМ-2018. Так на победу сборной РФ надеялись 46% граждан. На испанцев ставили 29% жителей России. Ничью предсказывали 22% респондентов.
Главными претендентами на победу в Чемпионате россияне считают сборные России, Бразилии и Франции. Интерес к просмотру матчей первенства планеты по футболу в России постоянно растет. С 26 июня по второе июля этот показатель вырос с 62% до 70%.
В списке компании «Медиалогия» самых упоминаемых в социальных медиа личностей первое место занимает голкипер сборной РФ Игорь Акинфеев. Вторая строчка досталась нападающему Артему Дзюбе, третья - защитнику Сергею Игнашевичу.