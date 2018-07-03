Земфира вышла на сцену в Минске с российским триколором

Политический скандал с музыкально-спортивным оттенком разразился на днях на одной из главных сцен Минска. Певица Земфира Рамазанова вышла на сцену с российским флагом в руках, чем весьма убедила публику. Данный поступок, судя по словам певицы, был связан с ее желанием поздравить сборную России с блестяшей победой в ЧМ по футболу и с выходом в ¼ мундиаля.