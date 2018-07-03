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Земфира вышла на сцену в Минске с российским триколором

3 июля 2018, 10:08
Украинцев крайне возмутил этот поступок певицы.

Политический скандал с музыкально-спортивным оттенком разразился на днях на одной из главных сцен Минска. Певица Земфира Рамазанова вышла на сцену с российским флагом в руках, чем весьма убедила публику. Данный поступок, судя по словам певицы, был связан с ее желанием поздравить сборную России с блестяшей победой в ЧМ по футболу и с выходом в ¼ мундиаля.

Не выпуская триколор из рук, Земфира исполнила несколько песен. Фанаты в основном встретили поступок певицы восторженно, хотя и нашлись недовольные. Обращаясь к зрителям, Земфира радостно произнесла: «Мы победили!».

- По словам фанатов, они приехали из разных мест на нейтральную территорию, чтобы услышать голос любимого исполнителя, однако вместо этого получили хвалебные гимны в честь победы российской футбольной команды. На концерт пришли вовсе не российские болельщики, а жители Белоруссии и Украины, поэтому высказывание, по мнению юзеров, было крайне некорректно, - так подали данную новость украинские СМИ.

В довершение ко всему, интернациональные критики прошлись по имиджу певицы, отметив, что от «бунтарской версии» Земфиры уже ничего не осталась и она «из Цоя превращается в Пугачеву».

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