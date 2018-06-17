Земфира примерила платье от кутюр

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Фотографию певицы в обновке выставила в инстаграм Рната Литвинова.
Рената Литвинова поделилась в инстаграме новыми фотографиями Земфиры Рамазановой, на которых певица предстала в неожиданном образе.
Земфира примерила маленькое черное платье Balenciaga и стала в нем позировать с довольно пикантной позе. При этом, как отметили поклонники, у Земфиры на фото получился грустный взгляд.
Вскоре похожим снимок на своей странице в инстаграме поделилась и сама Земфира.
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Подписчики не удержались от комплиментов в адрес певицы, которая надевает платье максимум не чаще одного раза в десять лет и больше предпочитает джинсы и рубашки.
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