Земфира примерила платье от кутюр

Рената Литвинова поделилась в инстаграме новыми фотографиями Земфиры Рамазановой, на которых певица предстала в неожиданном образе.

Земфира примерила маленькое черное платье Balenciaga и стала в нем позировать с довольно пикантной позе. При этом, как отметили поклонники, у Земфиры на фото получился грустный взгляд.

Вскоре похожим снимок на своей странице в инстаграме поделилась и сама Земфира.