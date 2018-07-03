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В Башкирии торговцы продали алкоголь подростку и дали взятку полицейскому

3 июля 2018, 14:21
Организацию обязали выплатить 100 тысяч рублей.

В Калтасинском районе Башкирии в магазине ООО «Хабипова» полиция зафиксировала случай продажи алкоголя подростку. По этому поводу было заведено дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Директор предложила полицейскому взятку, что зафиксировала камера наблюдения. Предпринимательнице было предъявлено еще одно обвинение по статье «Незаконное предложение или обещание вознаграждения от имени юридического лица».

В итоге торговую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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