В Башкирии торговцы продали алкоголь подростку и дали взятку полицейскому

В Калтасинском районе Башкирии в магазине ООО «Хабипова» полиция зафиксировала случай продажи алкоголя подростку. По этому поводу было заведено дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.