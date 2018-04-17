В Уфе преподавателя УГНТУ обвинили во взяточничестве

35-летний преподаватель кафедры иностранных языков УГНТУ обвиняется в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре 2017 года преподаватель получила от 19 студентов взятки 7-15 тысяч рублей за зачет по предмету «Деловой английский язык» без проверки знаний. Общая сумма составила 224 тысячи рублей. Факт передачи взятки зафиксировала видеокамера.