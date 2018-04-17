В Уфе преподавателя УГНТУ обвинили во взяточничестве

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Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
35-летний преподаватель кафедры иностранных языков УГНТУ обвиняется в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В ноябре 2017 года преподаватель получила от 19 студентов взятки 7-15 тысяч рублей за зачет по предмету «Деловой английский язык» без проверки знаний. Общая сумма составила 224 тысячи рублей. Факт передачи взятки зафиксировала видеокамера.
Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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