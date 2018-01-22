В Уфе экс-полицейский осуждён за «серийное взяточничество»
Вчера, 17:16ПроисшествияКонстантин Климов
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Страж порядка за одно лето «собрал» с предпринимателей 130 тысяч рублей.
Кировский суд Уфы приговорил к штрафу в 750 тысяч рублей экс-полицейского, вымогавшего взятки с предпринимателей.
Как удалось доказать в суде, летом 2014 года 33-летний полицейский патрульно-постовой службы Управления МВД России по Уфе неоднократно требовал вознаграждение от владельцев летних кафе на Набережной вблизи Монумента дружбы.
- Мужчина сообщал владельцам летних кафе, что они нарушают общественный порядок, громко включая музыку в ночное время. За непривлечение к административной ответственности он требовал взятки, - рассказали в прокуратуре.
В общей сложности ему удалось собрать с четырёх коммерсантов 130 тысяч рублей, при этом минимальный размер «вознаграждения» составлял 500 рублей.
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