В Уфе экс-полицейский осуждён за «серийное взяточничество»

Страж порядка за одно лето «собрал» с предпринимателей 130 тысяч рублей.

Кировский суд Уфы приговорил к штрафу в 750 тысяч рублей экс-полицейского, вымогавшего взятки с предпринимателей.

Как удалось доказать в суде, летом 2014 года 33-летний полицейский патрульно-постовой службы Управления МВД России по Уфе неоднократно требовал вознаграждение от владельцев летних кафе на Набережной вблизи Монумента дружбы.

- Мужчина сообщал владельцам летних кафе, что они нарушают общественный порядок, громко включая музыку в ночное время. За непривлечение к административной ответственности он требовал взятки, - рассказали в прокуратуре.