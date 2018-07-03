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Разработчики Gmail имеют доступ к перепискам пользователей

3 июля 2018, 22:08
Создатели и разработчики приложения Gmail имеют доступ к перепискам своих пользователей. Такая возможность появилась у них благодаря настройкам доступа, которые могут обеспечить просмотр писем вместе с конфиденциальными данными.

Газета «Известия» 3 июля сообщает, что многие разработчики уже воспользовались данной функцией. Отмечается, что формально нарушение закона не совершается: при подключении приложения к Gmail запрашивается разрешение на доступ, однако, оно спрятано далеко в пользовательском соглашении, которое обычно не читается.

Чаще всего переписка пользователей интересует различного рода маркетинговые компании, которые разрабатывают приложения, подключающиеся к Gmail, по типу сравнения цен или других агрегаторов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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