Разработчики Gmail имеют доступ к перепискам пользователей

Газета «Известия» 3 июля сообщает, что многие разработчики уже воспользовались данной функцией. Отмечается, что формально нарушение закона не совершается: при подключении приложения к Gmail запрашивается разрешение на доступ, однако, оно спрятано далеко в пользовательском соглашении, которое обычно не читается.