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За выход в 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России получит 16 млн долларов

2 июля 2018, 15:29
Благодаря выходу сборной Российской Федерации по футболу в 1/4 финала Чемпионата мира 2018 года Российский футбольный союз (РФС) получит 16 миллионов долларов.

Сборная России является частью РФС. Об этом пишет RNS.

Систему распределения денег спортивные чиновники ФИФА утвердили в 2017 году. Сборные прошедшие в 1/4 финала и занявшие с пятого по восьмое место, получат по 16 миллионов долларов. Команде, которая займет четвертое место, достанется 22 миллиона долларов. За третье место дадут 24 миллиона долларов. Национальная футбольная федерация финалиста получит 28 миллионов долларов. Сборная-чемпион станет обладателем 38 миллионов долларов.

Напомним, в воскресенье сборная России после серии пенальти победила команду Испании. В субботу российские футболисты выйдут на поле в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 против хорватской сборной. Игра пройдет в Сочи.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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