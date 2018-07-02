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В семи районах Башкирии повышен уровень пожарной опасности

2 июля 2018, 09:25
Жара способствует возникновению природных пожаров.

Четвертый класс пожароопасности прогнозируется в семи районах Башкирии: Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Зилаирском, Куюргазинском, Туймазинском, Федоровском районах. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РБ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в ряде других районов республики прогнозируется пожароопасность 2,3,4 класса.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Башкирии было отмечено 98 очагов природных пожаров, в прошлом году в этот период было только 25 очагов. Пострадало 754,31 га, в двое больше, чем в прошлом году.

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