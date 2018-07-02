В России бензин Аи-95 подешевел на одну копейку

Стоимость Аи-95 более всего поднялась в том же Южном федеральном округе. Цены на этот сорт топлива там увеличились на 15 копеек, достигнув 46,82 рубля за литр. В ЦФО Аи-95 наоборот упал в цене на 11 копеек — до 44,81 рубля за литр.