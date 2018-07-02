В Европе продолжается противостояние между мясниками и вегетарианцами

Гиярд потребовал признать такие действия одной из форм терроризма. Так лишь в одном Лилле вандалы повредили семь мясных лавок. Одна из девушек-веганов написала в соцсети, что ей не жалко продавца мяса, который погиб в одном из недавних терактов. Автор поста отметила, что погибший был сам убийцей и его смерть вполне справедлива. Сейчас на девушку возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Ей грозит семь лет тюрьмы либо штраф в размере 100 000 евро.