В Башкирии определили порядок исполнения гимна и использования флага

Изменения коснулись и государственного гимна республики. Его нужно будет теперь исполнять в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым занятием 1 сентября, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий по случаю государственных и муниципальных праздников. Обязательное исполнение гимна введено также при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам.