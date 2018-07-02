Песков не ответил сможет ли Владимир Путин посетить матч Россия-Хорватия

По словам Пескова, у президента много дел. Сможет ли он найти время на просмотр футбола пока неизвестно. Изначально в графике Путина предусматривалось лишь посещение матча открытия и закрытия ЧМ-2018.
Пресс-секретарь президента добавил, что тот наблюдал за играми дистанционно и болел со всеми россиянами. Сам Песков присутствовал на матче Россия — Испания, переживая вместе с обычными фанатами.
Напомним, в воскресенье российские футболисты смогли одолеть испанцев. Победа была одержана лишь после серии пенальти. Сборная России впервые смогла победить Испанию в 1/8 финала. В следующий раз россияне выйдут на поле седьмого июля в Сочи. В ¼ финала их противниками станет сборная Хорватии.