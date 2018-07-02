Единороссам Башкирии советовали политтехнологов, пресс-секретарей, соцсети

Спикер Курултая и одновременно секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев в своем обращении к однопартийцам заметил, что в ходе внутрипартийного голосования на одно место претендовали более пяти кандидатов, что, по его мнению, доказывает высокую конкуренцию, как в партийной среде, так и в политической системе региона и позволяет утверждать, что в республике «Единую Россию» поддерживают около полутора миллиона избирателей.