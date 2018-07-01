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В Уфе женщина жила с 30-ю собаками и оставила их одних на 10 дней

1 июля 2018, 12:52
Владельцу магазина, над которым располагалась квартира уфимки, это не понравилось. Он обратился в суд.

С хозяйкой собак судился владелец магазина «Левша», чье помещение постоянно затапливается экскрементами собак. Хозяйка приучила их справлять нужду в лоджии двухкомнатной квартиры.

Летом прошлого года хозяйка квартиры переехала за город, а собак оставила одних. 10 дней животные находились одни в запертой квартире, после чего соседи вызвали участкового.

По решению суда женщина должна выплатить 242 тысячи рублей материального ущерба владельцу магазина. Также ей необходимо перевезти собак в другое место.

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#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
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