В Уфе женщина жила с 30-ю собаками и оставила их одних на 10 дней

С хозяйкой собак судился владелец магазина «Левша», чье помещение постоянно затапливается экскрементами собак. Хозяйка приучила их справлять нужду в лоджии двухкомнатной квартиры.
Летом прошлого года хозяйка квартиры переехала за город, а собак оставила одних. 10 дней животные находились одни в запертой квартире, после чего соседи вызвали участкового.
По решению суда женщина должна выплатить 242 тысячи рублей материального ущерба владельцу магазина. Также ей необходимо перевезти собак в другое место.