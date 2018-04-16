В Уфе пройдет «Библионочь» под лозунгом «Человек собаке друг»

Традиционная Всероссийская акция пройдет в этом году 20 апреля с 18.00 до 23.00.
Главное мероприятие, как сообщает пресс-служба администрации города, пройдет в модельной юношеской библиотеке №41 (Калинина,11). Тем не менее, акция пройдет практически во всех столичных библиотеках.
На «Библионочи» все желающие смогут помочь БФ «Потеряшки», приняв участие в платных мастер-классах, приобретая сувениры на благотворительной ярмарке, участвуя в лотерее.
Главным призом в лотерее станет билет на премьерный спектакль «Собачье сердце», который состоится 23 апреля во Дворце молодежи.
Все вырученные средства будут переданы в фонд.
В библиотеке №41 будет три площадки: детская «Бобик в гостях у Барбоса» с игровыми комнатами, живым чтением произведений Тургенева, книжной и картинными выставками и представлением от «Театра зверей Ксении Демьяновой».
На площадке «Собачье дело» пройдет благотворительная ярмарка и ряд мастер-классов.
Основная площадка - «Жил-был пес». Здесь пройдут встречи с заводчиками собак: Алексеем Барабанщиковым (он познакомит желающих с собаками породы вельш корги пемброк) и Светланой Рамазановой (заводчик хаски).
Почетным гостем нашего вечера будет Человек года РБ-2017 – Ольга Сорокина – руководитель единственного в Уфе Клуба юного собаковода.
Все желающие смогут помочь БФ «Потеряшки», приняв участие в платных мастер-классах, приобретая сувениры на благотворительной ярмарке, участвуя в лотерее.
Главным призом в лотерее станет билет на премьерный спектакль «Собачье сердце», который состоится 23 апреля во Дворце молодежи.
Все вырученные средства будут переданы в фонд.
В библиотеке №41 будет три площадки: детская «Бобик в гостях у Барбоса» с игровыми комнатами, живым чтением произведений Тургенева, книжной и картинными выставками и представлением от «Театра зверей Ксении Демьяновой».
На площадке «Собачье дело» пройдет благотворительная ярмарка и ряд мастер-классов.
Почетным гостем вечера будет Человек года РБ-2017 – Ольга Сорокина – руководитель единственного в Уфе Клуба юного собаковода.