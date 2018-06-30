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В Башкирии ищут 10-летнего Дмитрия Лукичева

30 июня 2018, 15:55
Требуется помощь добровольцев в поиске мальчика.

28 июня в Салавате 10-летний Лукичев Дмитрий Иванович ушел из дома и до сих пор не нашелся, сообщает РОО «Поиск детей».

Последний раз мальчика видели в районе ДОКа. Он был одет в желтую футболку с синими рукавами с рисунком аниме на лицевой стороне, синие шорты с белыми лампасами и черные кроссовки с белой подошвой.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении мальчика, просьба связаться по телефону 89874880571 или в полицию по номер 02.

Требуются добровольцы для расклейки и распечатки листовок. Обращаться так же по номеру 89874880571.

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