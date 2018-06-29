«Яндекс» внедряет рекламу с распознаванием лиц

Система покупает рекламный ролик на интернет-аукционе и показывает контент на цифровой панели, независимо от его количества. Весь процесс длится ровно столько, сколько человек находится перед экраном. Далее на счет организации, которая разместила в своем здании рекламу, приходит оплата за данный просмотр.