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В спецприемнике Уфы арестантам не докладывают масла

29 июня 2018, 18:40
Это выяснила на своем опыте координатор движения Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева и обратилась с жалобой в прокуратуру.

В ходе прокурорской проверки в спецприемнике для административно задержанных были выявлены нарушения в организации питания осужденных. Об этом сообщила в соцсетях координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.

Как следует из официального ответа прокуратуры, который Лилия опубликовала на своей странице, прокуратура установила, что нарушения были допущены ООО «Фуд-Корт Сервис», которое занималось приготовлением и доставкой питания для обитателей спецприемника. Например, подтвердилось предположение Лилии Чанышевой о том, что в каши для административно осужденных вместо сливочного масла предприниматели добавляли маргарин.

Правда, прокуратура самостоятельно наказывать кого-либо не посчитала нужным. Материалы прокурорской проверки направлены в региональное управление Роспотребнадзора, которое и должно принять меры к нарушителю.

- Ура! Прокуратура подтвердила наличие нарушений по организации питания в спецприемнике для административно задержанных в Уфе! Но наказывать никого не собирается - Бог простит! Отдельная радость - подтвердились факты использования маргарина вместо масла, - сообщила радостно Лилия Чанышева в соцсетях.

Напомним, Лилия Чанышева и ее соратник – юрист уфимского штаба Навального Федор Телин были арестованы на 18 и 20 суток соответственно, как организаторы несанкционированного массового выступления. После освобождения из спецприемника Лилия Чанышева подала жалобу на качество питания в учреждении.

В соцсетях уже появились саркастические комментарии по поводу данного события. Некоторые комментаторы в шутку советуют Лилии и ее соратникам чаще оказываться в местах не столь отдаленных, чтобы меню арестантов претерпело более кардинальные изменения.

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