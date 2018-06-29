В спецприемнике Уфы арестантам не докладывают масла

Как следует из официального ответа прокуратуры, который Лилия опубликовала на своей странице, прокуратура установила, что нарушения были допущены ООО «Фуд-Корт Сервис», которое занималось приготовлением и доставкой питания для обитателей спецприемника. Например, подтвердилось предположение Лилии Чанышевой о том, что в каши для административно осужденных вместо сливочного масла предприниматели добавляли маргарин.