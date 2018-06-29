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Росимущество определило выплату первых в истории РОСНАНО дивидендов

29 июня 2018, 19:14
На годовом общем собрании акционеров АО «РОСНАНО» впервые были утверждены выплаты по обыкновенным акциям по результатам 2017 года. Общая их сумма составит 537,5 миллиона рублей.

Как пишет издание «Новые известия», размер чистой прибыли «РОСНАНО» по итогам минувшего года составил свыше миллиарда рублей. Следует заметить, что собственником всех акций компании является государство.

Заместитель председателя правления и исполнительный директор УК «РОСНАНО» Борис Подольский рассказал, что члены совета директоров компании и Росимущество (единственный акционер «РОСНАНО») поддержали предложение руководства относительно выплаты дивидендов единогласно. Кроме этого, он подчеркнул, что в течение последних четырех лет финансовые результаты деятельности компании были высокими. А в этом году «РОСНАНО» впервые за историю своего существования направила больше 50% прибыли в пользу государства.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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