Мошенники похищают деньги у пользователей WhatsApp

Мошенники обманным путем подписывали пользователей мессенджера на платные сервисы, которые обходились им в 50 долларов в месяц. Сначала пользователь получал сообщение от человека, который находится в его списке контактов. «Друг» рассказывал, что можно бесплатно получить подарок в честь дня рождения какого-нибудь бренда одежды или обуви. После этого пользователь получал ссылку на сайт компании, который был копией оригинальной страницы. В адресе сайта был заменен один из символов, так что пользователь не замечал, что это ссылка на фейковый ресурс. Об этом пишет газета «Известия».
На сайте предлагалось ответить на несколько вопросов анкеты, переслать адрес страницы друзьям и оформить «заявку на получение приза», заплатив за не один доллар.
После того, как пользователь вводил реквизиты своей банковской карты, с нее списывалось 50 долларов и оформлялась платная подписка.