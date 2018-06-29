«Мастер окон»: Раздвигая пространство

Что может обеспечить освещенность и простор загородного дома? Роскошные панорамные окна, двери или порталы! Но знаете ли Вы, каким может быть широкоформатное остекление? Мы решили поделиться секретами Space-интерьера и за одно познакомить Вас с раздвижными оконно-дверными конструкциями.
Как создать просторную и уютную комнату, сохранив свет и тепло? «Мастер окон» знает ответ и поможет с выбором не только красивых окон, но и эргономичных дверей. Например, PSK-портал – прочная и устойчивая конструкция параллельно-раздвижного типа. Окна или двери выполненные как порталы в квартире, обладают массой достоинств: расширение полезной площади, большой формат остекления, шумоизоляция, энергосбережение. В сочетании с мультифункциональным стеклопакетом получатся неординарное и безопасное остекление. Вам больше не придется убирать цветы с подоконника, собирать шторы у окна и беспокоиться о сквозняке. С новыми выездными фурнитурами Вы сможете ощутить всю прелесть комфорта.
В свою очередь, HS-Portal является стильным решением дверных оформлений и отличается большими размерами, а также отсутствием дверных порогов, что естественно стирает границы между домом и террасой. Высокая стойкость к ветровым и ливневым нагрузкам отлично сохраняет тепло и помогает экономить на отоплении и кондиционировании дома. Благодаря высокотехнологичной фурнитуре, даже ребенок сможет открывать и закрывать двери без усилий. Например, стена высотой 2,6 м способна превратиться в портал с чудесным выходом на задний двор, обеспечивая легкий доступ на улицу и надежную защиту от воров.
Раздвижные двери позволяют впускать больше света в дом и сохранять полезную площадь. Вы можете сделать раздвижную дверь на балкон или лоджию, чтобы каждое утро наслаждаться рассветом. Или сделать панорамные окна с выходом на мансарду, чтобы увеличить границы дома и впустить больше воздуха. А представьте, какие возможности откроются летом, когда Вы сможете объединить помещение с террасой в одну зону для отдыха, а зимой обеспечить великолепный вид, сохраняя тепло! Данное решение раздвигает границы привычного остекления отелей, ресторанов, а также частных домов.
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