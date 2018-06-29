«Мастер окон»: Раздвигая пространство

Как создать просторную и уютную комнату, сохранив свет и тепло? «Мастер окон» знает ответ и поможет с выбором не только красивых окон, но и эргономичных дверей. Например, PSK-портал – прочная и устойчивая конструкция параллельно-раздвижного типа. Окна или двери выполненные как порталы в квартире, обладают массой достоинств: расширение полезной площади, большой формат остекления, шумоизоляция, энергосбережение. В сочетании с мультифункциональным стеклопакетом получатся неординарное и безопасное остекление. Вам больше не придется убирать цветы с подоконника, собирать шторы у окна и беспокоиться о сквозняке. С новыми выездными фурнитурами Вы сможете ощутить всю прелесть комфорта.