Акционеры «Россетей» отметили грандиозный рост производительности компании

Существенно улучшились и другие основные показатели финансовой деятельности. Так, чистая прибыль компании выросла сразу на 40% и составила 137 миллиардов рублей. Показатель доналоговой прибыли EBITDA улучшился на 18,3% и достиг 313,7 миллиарда рублей. Отношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году, пишут «Новые известия».