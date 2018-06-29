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Акционеры «Россетей» отметили грандиозный рост производительности компании

29 июня 2018, 22:29
В Москве прошло общее собрание акционеров «Россетей». Его председателем стал министр энергетики России Александр Новак. Общая выручка компании в 2017 году достигла практически 1 трлн рублей, что говорит об эффективности решений топ-менеджеров предприятия и грандиозном росте производительности.

Существенно улучшились и другие основные показатели финансовой деятельности. Так, чистая прибыль компании выросла сразу на 40% и составила 137 миллиардов рублей. Показатель доналоговой прибыли EBITDA улучшился на 18,3% и достиг 313,7 миллиарда рублей. Отношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году, пишут «Новые известия».

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский раскрыл стратегические планы на ближайшие 12 лет. До 2030 года компания должна стать передовым электросетевым комплексом, в котором повсеместно будут применяться технологии искусственного интеллекта.

Это позволит компании выйти на качественно новый уровень эффективности. Будет модернизирована в целом вся электросетевая система, повышена надежность энергоснабжения потребителей. Повысится инвестиционная привлекательность компании в целом.

Кроме того, на заседании были представлены на утверждение выплаты дивидендов за 2017 год и по итогам первого квартала 2018 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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