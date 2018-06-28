В Башкирии обнаружили шесть сайтов, продающих новорожденных

Прокуроры Уфы выявили в интернете шесть сайтов, на которых продавались новорожденные, которых родители по какой-либо причине не моги оставить у себя, сообщили в ведомстве республики.
Нарушение порядка процедуры усыновления ребенка, незаконные действия по усыновлению детей, передаче их на воспитание в приемные семьи являются преступлениями.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать информацию, размещенную на сайтах, запрещенной. Суд в полном объеме удовлетворил заявление прокурора.
Сейчас найденные сайты заблокированы Роскомнадзором.