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В Башкирии обнаружили шесть сайтов, продающих новорожденных

28 июня 2018, 15:18
Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы.

Прокуроры Уфы выявили в интернете шесть сайтов, на которых продавались новорожденные, которых родители по какой-либо причине не моги оставить у себя, сообщили в ведомстве республики.

Нарушение порядка процедуры усыновления ребенка, незаконные действия по усыновлению детей, передаче их на воспитание в приемные семьи являются преступлениями.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать информацию, размещенную на сайтах, запрещенной. Суд в полном объеме удовлетворил заявление прокурора.

Сейчас найденные сайты заблокированы Роскомнадзором.

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