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Номера мобильных телефонов россиян могут привязать к паспорту

28 июня 2018, 16:17
Власти Российской Федерации хотят получить возможность персонифицировать граждан по номерам их мобильных телефонов.

Необходимые изменения планируется внести в соответствующие законы. Об этом пишет RNS.

Авторами документа стали члены рабочей группы, занимающиеся цифровой экономикой. По мнению чиновников, структуры, предоставляющие населению России дистанционные услуги, должны иметь возможность устанавливать личности людей с помощью номера мобильного телефона. Здесь можно провести аналогию с биометрическими данными для клиентов банков.

Власти собираются создать в стране систему универсальных идентификаторов. Помимо телефонного номера за идентификатор можно считать электронную подпись, авторизацию в единой системе идентификации, аутентификации и биометрию.

Разработчики поправок пока не уверены в сфере применения идентификации по номеру телефона. Однако в «Мегафон», «Вымпелком» и МТС идею чиновников уже поддержали.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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