Нападающий Сердар Азмун покинет сборную Ирана по футболу после ЧМ-2018

Азмун написал на своей страничке в Instagram, что решение покинуть сборную ему далось нелегко. Играть за Иран было для спортсмена честью.
После неудачи на ЧМ-2018 на Азмуна и других игроков иранской команды посыпались обвинения и оскорбления. На этом фоне ухудшилось здоровье матери футболиста. Мужчине пришлось делать выбор между футболом и близким человеком. Азмун выбрал мать.
Напомним, сборная Ирана по футболу не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2018. Иранские футболисты выиграли у марокканцев, уступили испанцам и свели вничью игру с португальцами. Таким образом, Иран оказался на третьем месте в группе В.