Нападающий Сердар Азмун покинет сборную Ирана по футболу после ЧМ-2018

После неудачи на ЧМ-2018 на Азмуна и других игроков иранской команды посыпались обвинения и оскорбления. На этом фоне ухудшилось здоровье матери футболиста. Мужчине пришлось делать выбор между футболом и близким человеком. Азмун выбрал мать.