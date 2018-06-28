Хакеры взломали аккаунты пользователей интернет-магазина «Юлмарт»

Так в период с февраля по май в «Юлмарт» начали поступать жалобы от клиентов. Всего пострадало порядка 200 человек из разных уголков России. Люди сообщали о взломе своих аккаунтов. Интернет-магазин компенсировал пострадавшим их бонусы.