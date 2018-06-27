Ученые: у бортпроводников повышен риск заболеть онкологией

В ходе своего исследования эксперты сравнили показатели состояния здоровья свыше 5 000 бортпроводников и стюардесс и порядка 3 000 мужчин и женщин, представляющих другие профессии. Все участники исследования обладали примерно одинаковым экономическим статусом.