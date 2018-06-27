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Ученые: у бортпроводников повышен риск заболеть онкологией

27 июня 2018, 18:09
Исследователи из США выяснили, представители какой профессии рискуют получить онкологическое заболевание больше чем остальные.

В группе риска оказались люди работающие на самолетах — бортпроводники и стюардессы. Об этом 27 июня пишет газета «Известия».

В ходе своего исследования эксперты сравнили показатели состояния здоровья свыше 5 000 бортпроводников и стюардесс и порядка 3 000 мужчин и женщин, представляющих другие профессии. Все участники исследования обладали примерно одинаковым экономическим статусом.

Изучив медицинские карты ученые пришли к выводу, что лица, работающие на воздушных судах, намного чаще заболевают раком груди, матки, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

Среди бортпроводников онкологическое заболевание имели 3,4% участников исследования. У людей представляющих другие профессии этот показатель находится на уровне 2,3%.

Ученые считают результаты исследования ошеломительными. Ведь большинство людей, за которыми они наблюдали, не имели вредных привычек и не страдали ожирением.

Чтобы сохранить здоровье бортпроводникам и стюардессам рекомендуется правильно питаться, высыпаться и заниматься физическими упражнениями.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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