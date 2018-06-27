Участники ВЭФ-2018 поговорят о развитии Дальнего Востока

По словам советника президента России Антона Кобякова, одной из основных тем 4-го Восточного экономического форума (ВЭФ) будет развитие технологического потенциала и модернизация экономики дальневосточного региона.