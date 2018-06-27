mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Совфед принял поправки в бюджет на 2018 год

27 июня 2018, 15:55
Совет Федерации согласился с текстом поправок в федеральный бюджет страны на 2018 год, а также плановый период 2019 и 2020 годов.

Благодаря внесению изменений доходы бюджета в этом году должны увеличиться на 1,82 триллиона рублей. Рост доходов по отношению к ВВП составит 1,7% и достигнет 17,45% ВВП. Об этом пишет RNS.

Траты федеральной казны вырастут на 61,9 миллиарда рублей и будут равны 16,6 триллиона рублей, что составляет 16,9% ВВП. Вместо дефицита прогнозируется профицит. Он будет на уровне 481,8 миллиарда рублей или 0,5% ВВП.

Объем резервного фонда главы государства должен увеличиться на 6,7 миллиарда рублей. Это произойдет за счет скрытой части бюджета. На Счетную палату будет потрачено 36,6 миллиона рублей.

Документ поправок предусматривает снижение объема ассигнований необходимых для межбюджетных трансфертов Пенсионному фонду РФ. Их общий объем равен 65,462 миллиарда рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48