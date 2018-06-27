Семь воспитанников ХК Салават Юлаев получили вызовы в юниорские сборные РФ

- Отнёсся к приглашению в юниорскую сборную с радостью, ведь вызов в сборную России это всегда почетно и ответственно. Что касается раннего вызова, то я уже готовлюсь к сезону с начала июня, как на земле, так и на льду, поэтому к нагрузкам готов. Буду стараться оправдать доверие тренеров, и постараюсь закрепиться в составе сборной.