Дерипаска выиграл суд Лондона: Абрамович не продаст акции «Норникеля»

По решению суда сделка развернулась обратно. Другими словами, теперь компаниям «Интерроса» нужно будет вернуть купленные акции компании Абрамовича, а его самого обязали вернуть денежные средства за ценные бумаги. «Интеррос» при этом ничего не потеряет. Помимо всего, если возникнет такая необходимость, компания сможет докупить по более выгодной цене акции на рынке.