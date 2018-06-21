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Posted 21 июня 2018, 12:36

Published 21 июня 2018, 12:36

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Уфе скончалась малышка, брошенная родными и приемными родителями

21 июня 2018, 12:36
Сюжет
Третий сектор
Девочка страдала раком крови и синдромом Дауна.

Скончалась полуторагодовалая подопечная Благотворительного фонда «Наши дети». Об этом сообщили волонтеры фонда.

Как рассказали волонтеры, Лиана родилась с синдромом Дауна, из-за этого в роддоме от нее отказалась мать. Вскоре девочку взяли в семью приемные родители, но их общему счастью помешала новая беда. У Лианы была диагностирована тяжелая форма миелобластного лейкоза, которая осложнилась на фоне уже имеющегося диагноза. Приемные родители в итоге привезли девчушку в больницу на химиотерапию и оставили там, написав отказ от ребенка.

В отделении онкогематологии Лиану выхаживали няни фондов «Наши дети» и «Потерь нет». У врачей появилась надежда на исцеление Лианы, но болезнь оказалась сильнее.

- Как и большинство «солнечных» детей, Лиана была очень ласковой девочкой, тянулась к людям, - вспоминают о ней в фонде. - Страшно представить, какими тяжелыми были бы ее последние дни и часы, если бы рядом не было ни одного человека. Мы благодарим всех тех, кто помогал оплачивать работу нянь для Лианы. Благодаря вам девочка была окружена заботой до последнего дня.

#Татьяна Майорова,#Общество#Третий сектор#Новости#Гибель ребенка
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