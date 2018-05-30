В Башкирии в кипятке обварились трое детей: погибла двухлетняя девочка

В Баймакском районе республики в кипятке обварились трое детей. 12-летняя девочка, 9-летний мальчик госпитализированы в больницу, 2-летняя девочка скончалась по дороге в больницу, сообщает ГТРК Башкортостан.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. По предварительной информации, с тумбы на детей опрокинулся чайник с кипящей водой. Родителей в этот момент дома не было. По данному факту в следственном комитете республике уже начали проверку.