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В Уфе самый сильный «Наследник Салавата» получил ключи от автомобиля

13 июня 2018, 10:27
В столице Башкирии прошел масштабный турнир по борьбе кореш.

Накануне, 12 июня, в Уфе прошел Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященный 80-летию Советского района Уфы. В нем приняли участие более 100 борцов со всей России в шести весовых категориях.

- Когда мы культивируем настоящие мужские виды спорта в нашем обществе, это позволяет воспитывать настоящих крепких мужчин, защитников родины, - высказал свое мнение о происходящем глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

По итогам соревнований в каждой весовой категории были определены победители и призёры, получившие кубки, медали, грамоты и подарки от организаторов. Главный приз состязаний – автомобиль Lada Granta получил спортсмен Сергей Павлик из Ульяновской области.

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