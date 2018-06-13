В Уфе самый сильный «Наследник Салавата» получил ключи от автомобиля

Накануне, 12 июня, в Уфе прошел Открытый Всероссийский турнир по борьбе корэш «Cалауат вариҫтары», посвященный 80-летию Советского района Уфы. В нем приняли участие более 100 борцов со всей России в шести весовых категориях.