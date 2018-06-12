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С днем рождения, Уфа! 12 вопросов о любимом городе
12 июня 2018, 10:00
Уфа - родина Земфиры и Шевчука. Проверьте себя, хорошо ли вы знаете ее историю?
С днем рождения, Уфа! 12 вопросов о любимом городе
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