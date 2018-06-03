Козак: Цены на бензин растут из-за высоких цен на нефть

Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. Напомним, что в 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.