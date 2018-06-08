«Яндекс» получил долю в «Беру!» и права на товарный знак сервиса

Дорф передала «Яндексу» миноритарную долю в «Беру!». Договор предусматривает передачу IT-компании миноритарной доли в краудшеринг-сервисе, а также исключительных прав на его товарный знак. Сам «Беру!» получит финансирование на развитие бизнеса и менторство своего проекта от менеджмента «Яндекс.Маркета». Руководить сервисом продолжит его основательница и гендиректор ООО «БЕРУ!» Александра Дорф, рассказали представители «Яндекса».