mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Президент Аргентины назвал условие своего приезда в Россию на ЧМ-2018

8 июня 2018, 23:35
По словам президента Аргентины Маурисио Макри, он приедет на первенство мира по футболу-2018 только, если команда его страны окажется в финале.

Просто так аргентинский лидер прилететь не может. Всему виной большая занятость Макри. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

Слова своего лидера предал корреспондентам посол Аргентины в Москве Рикардо Лагорио. Дипломат рассказал, что к началу предстоящего мундиаля в Россию съедутся свыше 20 000 аргентинских футбольных фанатов. А к концу Чемпиона эта цифра может возрасти до 30 000.

Власти Аргентины уверены, что РФ проведет ЧМ-2018 на самом высоком уровне. Прошлогодний Кубок конфедераций прошел очень хорошо. В нынешнем году проблем тоже возникнуть не должно, сказал Лагорио.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48